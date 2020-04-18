شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن السيطرة على تفشي «كورونا».. وتتجه لتخفيف القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ألمانيا أمس الجمعة، أن وباء «كوفيد 19» بات تحت السيطرة بعد شهر من القيود على الاختلاط الاجتماعي التي فرضتها السلطات ووعدت بإنتاج الأقنعة الواقية بكميات كبيرة، قبل أسبوع من بدء تخفيف إجراءات العزل تدريجياً. وللمرة الأولى، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ لمراقبة الأوبئة، أن كل مصاب ب«كوفيد 19» في البلاد بات ينقل العدوى إلى أقل من شخص. وأشارت إلى أن معدل العدوى بين شخص وآخر تراجع إلى 0,7.

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن الفيروس «تحت السيطرة». وقال الوزير إن «أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، خصوصاً الارتفاع النسبي على أساس يومي. التفشي بات الآن مجدداً تحت السيطرة». ويعد معدل انتقال العدوى مؤشراً في غاية الأهمية؛ لأنه يؤثر في قدرة النظام الصحي على استيعاب تدفق المرضى.

وألمانيا التي في مستشفياتها عشرات المرضى الفرنسيين والإيطاليين ستتمكن من الآن فصاعداً من تخفيف القيود.

واعتباراً من 4 مايو ستبدأ المدارس بإعادة فتح أبوابها، مع إعطاء الأولوية للطلبة الذين سيجرون امتحاناتهم قريباً. وسيسمح للمتاجر التي تزيد مساحتها على 800 متر مربع باستقبال الزبائن مجدداً. ويأتي ذلك فيما يعيش ما لا يقل عن 4,5 مليار نسمة في 110 بلدان مرغمين على ملازمة منازلهم، أو طلبت منهم السلطات المعنية ذلك لمكافحة تفشي الفيروس القاتل. وهذا يمثل سدس سكان العالم (حوالي 58%) الذي قدرت الأمم المتحدة عددهم ب7,79 مليار نسمة في 2020.

من جانب آخر أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن قرابة نصف طاقم حاملة الطائرات الفرنسية الوحيدة شارل ديجول (وعددهم 2300 فرد) مصابون بفيروس كورونا. وقالت الوزيرة للبرلمان، إن 2010 اختبارات أظهرت إصابة 1081 فرداً ظهرت أعراض على 545 منهم، ونقل 24 إلى المستشفى. وأضافت الوزيرة أنه من المستحيل التأكد خلال هذه المرحلة مما إذا كان الفيروس موجوداً في الناقلة قبل توقفها في منتصف مارس/‏آذار بميناء بريست الفرنسي على المحيط الأطلسي.

وسجلت بريطانيا 847 وفاة إضافية في المستشفيات حيث يعالج المصابون بالفيروس، في حصيلة قريبة من سابقتها (861)، وترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14576. وبلغ عدد المصابين بالفيروس 108692، بارتفاع 5599 على الخميس، بحسب وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع بحثت ضرورة تعلم الدروس من كيفية انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

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كما سجلت إسبانيا 585 وفاة جديدة ارتفاعاً من 551 الخميس، لكن لا تزال هذه الأرقام تقل كثيراً عن ذروة الوفيات في أبريل/‏نيسان. وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل الصارمة التي بدأت في فرضها في 14 مارس/‏آذار، مما ساعد على عودة بعض قطاعات الاقتصاد من بينها قطاع التصنيع إلى العمل هذا الأسبوع، لكن لا يزال المواطنون حبيسي بيوتهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية مثل الطعام، ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.

وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، أمس، تسجيل 575 وفاة جديدة بكورونا، في ارتفاع للمعدل اليومي، مع تراجع وتيرة زيادة الإصابات بالمرض، حيث تم تسجيل 3493 إصابة، مقارنة ب 3786 في اليوم السابق.

وأعلن مسؤولون أن الدنمارك ستبدأ فتح مزيد من الأعمال التجارية الأسبوع المقبل، في إطار تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء الوباء. وأعلنت الحكومة عقب مفاوضات جرت خلال الليل بين الأحزاب السياسية الرئيسية، عن اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من عودة البلاد إلى طبيعتها.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة نحو 33 ألفاً، الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة، فقد توفي بالوباء 4491 شخصاً إضافياً في الولايات المتحدة خلال أربع وعشرين ساعة.

والخميس أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن الوقت حان «لإعادة فتح» الاقتصاد الذي توقف جراء انتشار الجائحة، تاركاً أمر اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات.

وأوضح في تصريحات، أن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل «ولاية تلو أخرى» وعلى أساس معطيات «يُمكن التحقق منها» لتجنب موجة جديدة من الفيروس. (وكالات)