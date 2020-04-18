مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالالتزام بوقف إطلاق النار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وام

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، القاضي بوقف إطلاق نار من جانب واحد في اليمن دعماً لعملية السلام التي تتولاها الأمم المتحدة ودعوة الأمين العام بهذا الشأن. وأكد أعضاء المجلس دعمهم للاستجابة الإيجابية من قبل الحكومة اليمنية لنداء وقف إطلاق النار، ودعوا الحوثيين إلى تقديم التزامات مماثلة دون أي تأخير.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره مجلس الأمن الدولي بعد توافق جميع الأعضاء حوله أمس. وأعرب البيان عن تأييد أعضاء المجلس لنداء الأمين العام في 25 مارس والقاضي بدعوة جميع الأطراف في اليمن بوقف الأعمال القتالية على الفور، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وشدد البيان على الأهمية الحيوية للتدابير الإنسانية والاقتصادية والوصول إلى المحتاجين والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والتي تعتبر ذات أهمية خاصة في ضوء جائحة كورونا.

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في غضون ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، تسللات لميليشيات الحوثي في عدد من جبهات القتال، تزامناً مع قصف مستمر للميليشيات الحوثية استهدف مواقع الجيش. وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولات تسلل لميليشيات الحوثي رافقها قصف مدفعي مكثف باتجاه مواقع متفرقة في جبهة صرواح، غربي محافظة مأرب، وذلك بالتزامن مع تحشيد ميليشيات الحوثي والدفع بعناصرها وآليات قتالية إلى جبهة قانية بمحافظة البيضاء، كما واصلت ميليشيات الحوثي قصف مواقع متفرقة لقوات الجيش في محافظتي تعز وحجة.

وفي ذات السياق، كسرت القوات المشتركة، هجوماً واسعاً شنته الميليشيات باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبهة القتال الرابطة بين منطقة الأزارق بمحافظة الضالع - ومنطقة ماوية بمحافظة تعز. وأوضح رئيس عمليات اللواء الخامس مقاومة المقدم حسن أحمد في تصريح للمركز الإعلامي لمحور الضالع، أن ميليشيات الحوثي شنت هجوماً مسلحاً باستخدام قذائف الهاون ومدفعية 24 وسلاح 14 كتعزيز لعناصرها المتسللة التي حاولت التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة في الفراشة والشجفاء، وتم التصدي لها وتكبيدها خسائر كبيرة.

وقال المسؤول العسكري إن هذه التطورات بجبهة الأزارق ماوية تأتي بالتزامن مع استمرار المواجهات المسلحة المتقطعة بين القوات المشتركة والحوثيين بعدد من جبهات القتال الواقعة شمال غرب الضالع على خطوط التماس المتاخمة للمناطق الواقعة جنوبي محافظة إب.