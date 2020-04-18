وفاة براين دينيهي عن 81 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الممثل «الهوليوودي» براين دينيهي، الذي عرف خصوصاً بدوره قائد الشرطة في فيلم «رامبو» من بطولة سيلفستر ستالون عن 81 عاماً لأسباب طبيعية، وفق ما أعلن وكيل أعماله أمس الأول الخميس. ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها دينيهي المتخصص في الأدوار الثانوية وغالباً ما يؤدي دور الشرير، «روميو+جولييت» ومسلسل «داينستي» و«دالاس»، وأخيراً «بلاك ليست».

وإضافة إلى مشاركته في عشرات الأفلام السينمائية، كان براين دينيهي أيضاً ممثلاً مسرحياً، أثبت نفسه في برودواي وفاز بجائزتي «توني أووردز»، أبرز الجوائز المسرحية في الولايات المتحدة. ومثل إلى جانب روبرت دي نيرو وآل باتشينو في عام 2008 في فيلم «رايتشس كيل».

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وقال وكيل أعماله في بيان إن الممثل توفي لأسباب طبيعية لا علاقة لها بفيروس «كورونا» في منزله في ولاية كونيتيكت.

وكتبت ابنته الممثلة إليزابيث على «تويتر»: «كان أباً وجداً مخلصاً وستفتقده زوجته جينيفر وعائلته وأصدقاؤه الكثر».