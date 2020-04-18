رفع طاقة مختبر مبادلة لإنجاز 6000 فحص لـ «كورونا» يومياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي

كشف حسن جاسم النويس نائب رئيس أول في مبادلة للرعاية الصحية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أن المختبر المرجعي الوطني التابع لمبادلة والذي يعد أكبر المختبرات الطبية على مستوى الدولة، يجري يومياً 2000 عينة فحص خاصة بفيروس كورونا، وتم حتى الآن إجراء أكثر من 25 ألف فحص مخبري تلقاها المختبر من منشآت صحية حكومية وخاصة إضافة لمنشآت صحية تابعة ل«مبادلة»، ويتميز المختبر بسرعة إظهار النتائج، حيث تستغرق فقط 24 ساعة، ويجري حالياً العمل على زيادة المعدات والأجهزة والتقنيات والكوادر العاملة في المختبر، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لإنجاز 6 آلاف فحص يومي، وذلك خلال الفترة المقبلة.

أضاف في حديث خاص ل الخليج: «تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنشأت مبادلة للرعاية الصحية مركز المسح من المركبة أمام مستشفى هيلث بوينت الواقعة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي باشرت عملها مؤخراً بواقع 200 مراجع، وحالياً تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 375 شخص يومياً، ويقدم خدمات الفحص للمراجعين من السبت للخميس من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، ضمن 3 مسارات، ولا يتطلب الفحص موعداً مسبقاً، حيث تعطى الأولوية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمخالطين للمصابين والنساء الحوامل ومن كانوا خارج الدولة الذين يتم إعفاؤهم أيضاً من رسوم الفحص التي تبلغ 370 درهماً، أما بقية المراجعين يتم إجراء الفحص لهم بحسب أولوية الوصول للمركز، ويتم العمل حالياً على مضاعفات مسارات المركز لتصبح 5 مسارات ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 1000 شخص يومياً خلال الأسابيع المقبلة».

وأكد جهود «مبادلة» المتواصلة في التوسع لتقديم خدمة المسح، حيث تم مؤخراً إنشاء خيمة تقدم فحص الكشف عن كورونا، وتختلف عن الفحص من المركبة، حيث يتوجه المراجع إلى الخيمة الواقعة بجانب مدخل الطوارئ في المستشفى، حيث تجري الخيمة يومياً 1000 فحص، ويتم تقديم خدمة الفحص فيها للمراجعين العاديين القادمين للمستشفى، أو من يرغبون بعمل فحوصات، والمرضى الذين يتم نقلهم للطوارئ ولديهم أية أعراض خطيرة، حيث تقوم الخيمة في هذه الحالة بفلترة الحالات قبل إدخالها لقسم الطوارئ، وفي حال كشفت الفحوصات إصابة إحدى الحالات يتم إبلاغ دائرة الصحة في أبوظبي لعمل اللازم.



إيقاف الجراحات الثانوية



ولفت إلى أنه تم مؤخراً، إيقاف العمليات الثانوية غير العاجلة في مستشفى كليفلاندكلينك أبوظبي وهيلث بوينت التخصصي، حيث يساهم وقف إجراء الجراحات غير العاجلة إلى القدرة على الاستفادة من طاقة الكادر الطبي والتمريضي والاستعانة بخبراتهم في إجراء فحوصات الكشف عن الفيروس، وتقديم الدعم اللازم في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطاقم الإداري والطبي والتمريضي في هيلث بوينت يبلغ 900 شخص.

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التطبيب عن بُعد



وأوضح النويس أن مركز أبوظبي للتطبيب عن بُعد أحد منشآت مبادلة للرعاية الصحية، حقق منذ مارس/‏آذار الماضي، زيادة في استقبال المكالمات بنسبة 2000% لتقديم المشورة الطبية عبر الهاتف، حيث تم تعزيز خدمات المشورة الطبية عن بُعد بزيادة عدد الموظفين، لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المكالمات الهاتفية، لتقديم المشورة للمرضى المشمولين وغير المشمولين بتغطية تأمينية، حيث تساهم هذه الخدمة في الحد من تعرض المرضى للفيروس، إلى جانب تخفيض الضغط على المستشفيات في أبوظبي، وتم إتاحة خطط دفع مرنة للمرضى غير المشمولين بتغطية تأمينية.

ولفت إلى أنه تم إصدار تراخيص مؤقتة من دائرة الصحة في أبوظبي، لأطباء مستشفيات كليفلاندكلينك أبوظبي وهيلث بوينت، ومركز امبيريال كوليدج لندن للسكري لمتابعة مرضاهم عن بعد عبر التواصل الهاتفي، موضحاً أن هذه الخدمة جاءت لتجنيب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري الحضور للمستشفيات للمتابعة.



توصيل الأدوية



وقال النويس: «إلى جانب الخدمات السالف ذكرها، يتم توصيل الأدوية حالياً لعدد يتراوح بين 300- 400 مريض في المنازل على مستوى الدولة يومياً، وقريباً سيرتفع عدد المستفيدين من هذه الخدمة ليصل إلى 3000 مريض في أنحاء الدولة، وبادرت مرافق الرعاية الصحية، التابعة لمبادلة، بتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى في مختلف مناطق الدولة».