عمال النظافة ..جنود مجهولون في غرف العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:إيمان عبدالله آل علي

جنود مجهولون.. يلعبون أدواراً مهمة خلف كواليس غرف العزل الطبي، وحياتهم معرضة للخطر عند تعاملهم المباشر مع مرضى الكورونا، بعد تنظيف غرفهم، وتجميع المخلفات المليئة بالعدوى، وتعقيم وتطهير قسم كوفيد 19، ولكن رغم تلك المخاطر إلا أنهم يعملون بحرص من أجل الحفاظ على سلامة مجتمع المستشفيات، ويتسلحون بارتداء الزي الواقي لصد العدو الخفي، وبعد انتهاء المناوبة يقومون بالاستحمام في المستشفى قبل مغادرتهم وارتداء ملابس نظيفة أخرى في طريقهم إلى المنزل، وفي بعض الأحيان، حتى خلال فترة استراحتهم يتصلون بهم من العيادة للقدوم على وجه السرعة للتنظيف بسبب قدوم مريض جديد مصاب بفيروس كورونا المستجد.

كما يلعب عمال النظافة دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والزائرين، لذا يتم توفير كل ما يلزمهم من معدات للحماية الشخصية كالكمامات وواقيات الوجه البلاستيكية والقفازات والملابس الضرورية، وتدريبهم على ارتدائها وكيفية إزالتها والتخلص منها بطريقة آمنة، مما يوفر أعلى درجات الحماية للعاملين ويمنع عنهم خطر العدوى، هذا ما أكده ديباك ناير، مدير الخدمات العامة في كليفلاند كلينك أبوظبي.

وقال: يقع على عاتق طاقم عمال النظافة ضمن المراكز الصحية مسؤولية خاصة لتنظيف وتعقيم جميع المرافق والأجهزة بشكل دوري وآمن، وهذا أساسي لحسن سير العمل الطبي ومنع العدوى.



إرشادات



كما تنطبق عليهم الإرشادات العامة الخاصة بالتباعد الجسدي ضمن مكان العمل، وتفادي ملامسة الوجه قدر الإمكان، وغسل اليدين لمدة كافية بالماء والصابون أو استخدام المعقمات المتوفرة في المستشفى بشكل متكرر عندما لا يستطيعون غسل اليدين.

وأكد أن الجميع في كليفلاند كلينك أبوظبي يشكلون جزءاً أساسياً من فريق الرعاية الصحية لدينا، ويلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والعاملين. لذلك نحن نحرص على تقديم أعلى مستويات التدريب والدعم لكل العاملين على خط الدفاع الأول، بما في ذلك برامج توعية خاصة حول استخدام معدات الحماية الشخصية وتوفير وسائل للتعامل مع التوتر والأثر النفسي.

وأكدت ريستا، عاملة نظافة في أحد المستشفيات الحكومية، أن الجهة الإشرافية عليهم حريصة على اتباع أعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من العدوى، كما تحرص على اتباع قواعد النظافة الكاملة لحماية المرضى والأطباء من العدوى.

وقالت إن الخوف من العدوى أمر وارد، ولكن نتسلح بالزي الواقي، ونعمل على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتنا وسلامة الكادر الطبي والتمريضي.

كل منا بعد انتهاء المناوبة يقوم بالاستحمام في المستشفى قبل المغادرة وارتداء ملابس نظيفة أخرى ونحن في طريقنا إلى المنزل، هذا ما أكدته ميريكار فاسيلو مشرفة قسم التنظيف في مستشفى الزهراء بالشارقة، لافتة إلى أن دورها هو التأكد من نظافة المستشفى والمرافق وتطهيرها للحد من التلوث بفيروس الكورونا.



تدريب الموظفين

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وقالت: دوري يكمن في توعية وتدريب الموظفين والمشرفين على كيفية تنظيف المناطق وتطهيرها، والتأكد من أنهم يستخدمون المنظفات الصحيحة والإجراء المناسب للتنظيف والتطهير، بالإضافة للتأكد من توفر جميع المطهرات في مناطق المشفى المختلفة.

وأضافت: نحن نستخدم قناع وقفازات PPE الكامل وغطاء الحذاء والغطاء الكامل لأجسامنا عند تنظيف مناطق الإصابات، ونقوم بتنظيف الغرفة بمحلول الكلور بمعدل 1000 جزء في المليون، ونقوم بالتنظيف الشامل عند مغادرة المريض للمستشفى ونقوم بنزع جميع العناصر التي استخدمها المرضى بما في ذلك الكتان والستائر من أجل التعقيم الكامل. وأوضحت أنهم يستخدمون مواد تنظيف خاصة للتعقيم من فيروس الكورونا، وذلك للتطهير من الفيروسات وإيجاد بيئة عمل نظيفة للعاملين في المستشفى حتى لا يتعرضوا للعدوى ولحماية المرضى الآخرين من فيروس كورونا، ويستخدمون ملابس مختلفة أثناء العمل ويبقون على الأحذية في أماكن معينة لعدم نقل العدوى من المناطق المصابة.

وقالت: نحن نواجه بعض التحديات، فبعض الموظفين يفقدون ثقتهم ويخافون من هذا الموقف لذا نحتاج إلى تعزيز عقلياتهم، وهناك بعض الحالات التي أقف بها بنفسي وأكون معهم لتنظيف مرضى الكورونا من أجل تحفيزهم وتشجيعهم، فالصحة والسلامة هي في رأس أولوياتنا.

في بعض الأحيان، حتى خلال فترة الاستراحة، يتصلون بي من العيادة للقدوم على وجه السرعة للتنظيف بسبب قدوم مريض جديد مصاب بفيروس كورونا المستجد، هذا ما أكده «كانان لاكشمانان»، عامل تنظيف في مركز «رايت هيلث» الطبي، وتحديداً في القسم المخصص لرعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال إن دوره يتمثل بالمحافظة على نظافة قسم رعاية مرضى كورونا، ونزع الغبار عن الأسطح، بالإضافة إلى ترتيب المعدات والمواد والمستلزمات الطبية في غرفة المخزون، مع المحافظة على تعقيمها ونظافتها طوال الوقت.



تدابير وقائية



وقالت: يتولى مهمة بخّ غرف الأطباء المعالجين لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى بخّ الغرف المخصصة لعلاج مرضى الفيروس، مع تنظيف جميع الأسطح فيها بمحلول معقم.

وعن آلية حماية نفسه، قال: أقوم بارتداء ثوب، وغطاء للحذاء، وغطاء رأس، وقناع وقفازات لحماية نفسي من التعرض للفيروس نتيجة ملامستي للأسطح الملوثة أو المواد والمستلزمات الطبية المستهلكة. ويتعين علي القيام بالكثير من أعمال التنظيف وبشكل متكرر ودائم وذلك بسبب تدفق مرضى كورونا إلى المركز، وحرصاً على صحة وسلامة العاملين ومراجعي المركز.