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لا بلاغات مقلقة في مركز شرطة القصيص

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد


كشف العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، أن المركز لم يسجل بلاغات مقلقة خلال فترة الإجراءات الاحترازية من فيروس ، وأرجع ذلك لتقييد الحركة في ظل تمديد عمليات التعقيم الوطني، إضافة إلى تطبيق العديد من البرامج الأمنية الموحدة على مستوى مراكز الشرطة، التي ساهمت في خفض البلاغات المُقلقة في منطقة الاختصاص، وأن التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي للمتعاملين أدى إلى تراجع المتعاملين في المركز.
وأشار العديدي إلى أن تطبيق البرامج الأمنية الموحدة ساهم في خفض البلاغات المُقلقة في منطقة الاختصاص، وزيادة التغطية الأمنية بنسبة 100% في العام الجاري، بفضل جهود العاملين في المركز، وحرصهم على سلامة أفراد المجتمع، وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص.
وأضاف أن نسبة الخدمات الذكية وصلت إلى 92% رغم اتساع منطقة الاختصاص التي تغطي مساحة كبيرة تبلغ 77 كيلومتراً مربعاً، تتنوع ما بين السكنية، والتجارية، والصناعية، وتشمل النهدة، والطوار، والمحيصنة، والخوانيج، موضحاً أن ما يميز مركز شرطة القصيص وقوعه في منطقة مهمة تربط ما بين إمارتي دبي، والشارقة، وتضم شوارع حيوية، منها على سبيل المثال شارع الشيخ محمد بن زايد، وشوارع بيروت، وبغداد، والاتحاد.

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