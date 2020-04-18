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رحيل المغني الفرنسي كريستوف

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المغني الفرنسي كريستوف عن 74 عاماً مساء أمس الأول الخميس، بعد معاناته من مرض رئوي، وفق ما قالت زوجته فيرونيك فيفيلاكوا.

ونقل كريستوف واسمه الحقيقي دانيال بيفيلاكوا، إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة في 26 مارس في مستشفى في باريس بعد معاناته من انتفاخ الرئة (مرض رئوي)، قبل نقله إلى بريست (غرب).

وكتبت زوجته وابنته لوسي في بيان «كريستوف رحل. على الرغم من تفاني الفرق الطبية الذي لا يتزعزع، فقد خارت قواه».

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ولم تذكر زوجته في بياناتها الصحفية إصابة المغني ب «كوفيد 19»، وعندما سئلت عمّا إذا كان مصاباً بفيروس «» أصرت على أنه توفي جراء «انتفاخ الرئة».

وأفادت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية اليومية عقب إدخال كريستوف إلى المستشفى بأنه مصاب بالفيروس، وهو ما لم يؤكده مدير أعمال المغني. وحقق الفنان نجاحاً خصوصاً بعد إطلاقه أغنية «ألين» في 1965 ليواصل مسيرته الطويلة في الأغنية الفرنسية.

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