السعودية وتونس تبحثان جهود التصدي لكورونا

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"الخليج 365" من تونس: أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، خلال محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، اليوم الجمعة، استعداد المملكة لتسهيل إجلاء المواطنين التونسيين العالقين بالسعودية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية (وات)، أنه تم خلال المحادثة التطرق الى جهود البلدين لمواجهة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها على مختلف المستويات.

كما تناول الجانبان علاقات التعاون الاخوية والمتينة التي تجمع البلدين وسبل مزيد تطويرها في مختلف المجالات وتعزيز التشاور في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد استعرض الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له.

يشار إلى أنّ "اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة الحجر الصحي الشامل وملف التونسيين العالقين بالخارج"، أقرت في وقت سابق من اليوم الجمعة وضع برنامج جديد لرحلات إجلاء إضافية سيتم برمجتها الأسبوع القادم نحو عدد من الوجهات وستشمل تونسيين عالقين بعدد من البلدان.

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