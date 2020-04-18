شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تناشد المواطنين التزام الحد الأدنى من الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت الحكومة السودانية مواطنيها الالتزام بالحد الأدنى من الحركة، خلال ساعات الصباح المسموح فيها بالتسوق داخل الأحياء، من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية، ناقشت إجراءات فرض حظر التجول الكامل فى ولاية الخرطوم، بدءا من غد، ولمدة 3 اسابيع، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح صالح أنه تم التأكد من توافر كل السلع داخل الأحياء، حتى لا يضطر أى مواطن إلى الخروج من الحى الذى يقطنه، لافتا إلى أن البنوك ستعمل لمدة ساعتين من الثامنة إلى العاشرة صباحا، بغرض تسهيل التعاملات التجارية بشكل أساسي.

وأضاف أن تلك الإجراءات سيتم مراجعتها خلال يومين، وإذا لوحظ أن الهدف الأساسى منها فى الحد من الحركة، لم يتحقق، سيتم النظر فى كيفية تحقيقه.

وقال صالح إنه لوحظ أن قرار وزارة الأوقاف بتعليق الصلاة فى المساجد، لم تلتزم به بعض المساجد التى أقامت صلاة الجمعة، مناشدا المواطنين إتباع تلك التعليمات حفاظا على الصحة العامة.

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وأضاف أن الغرض ليس منع الناس من الصلاة، ولا يمكن أن تخيل أن تقف قوات الأمن أمام المساجد لمنع المواطنين من الدخول، لكن على الأئمة أن يمارسوا دورهم فى هذا الصدد.

وانتقد وزير الإعلام السودانى محاولات افتعال معارك سياسية حول هذا القرار، معربا عن أسفه لتصوير بعض رجال الدين أنهم انتصروا بإقامة صلاة الجمعة.

ومن جانبه، قال وزير ديوان الحكم الإتحادى يوسف آدم الضى والى الخرطوم المكلف يوسف آدم الضي، إن مداخل الأحياء والجسور فى ولاية الخرطوم ستكون مُغلقة خلال أيام فرض حظر التجول الشامل، لإيقاف التنقل بين الأحياء فى العاصمة.

وأضاف أنه لن يكون هناك أى تهاون فى تنفيذ تلك الإجراءات، لافتا إلى أن ساعات السماح الممنوحة للمواطنين لشراء حاجاتهم هى كافية جدا.