التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ باليستي حوثي على مأرب اليمنية

اليمن/الخليج 365

أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، فجر السبت، إطلاق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، صاروخا باليستيا، على مدينة مأرب، شرقي اليمن .



وقال العميد، تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، إن القصف شُنّ مساء الجمعة، حيث أطلقت عناصر الحوثي، صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة مأرب، وفق بيان ذكر فيه أن القصف "استهداف متعمد للمدنيين والأعيان المدنية".



ولم يذكر متحدث التحالف أية تفاصيل بشأن الخسائر الناجمة عن إطلاق الصاروخ، وماذا إذا تم اعتراضه من قبل التحالف أم لا.

وأضاف موضحًا أن "هذا التصعيد يؤكد رفض المليشيا (الحوثيين) لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ”

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ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الإشتباك.

لكنه شدد على "حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني".



وأكد ناطق التحالف، ”استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار، ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل” حد قوله.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جانب الحوثيين بشأن ماذكره ناطق التحالف .

وللعام السادس يشهد اليمن قتالا مستمرا بين القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/سبتمبر 2014

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