كورونا.. تونس تمدد الحجر الصحي والسودان ينشد التزام الحظر

تونس، الخرطوم/ عادل الثابتي / الخليج 365

قررت تونس، الجمعة، تمديد الحجر الصحي الشامل بالبلاد للوقاية من انتشار فيروس كورونا، فيما ناشد السودان سكان العاصمة الخرطوم الالتزام بحظر التجوال الكامل.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، اطلعت عليه الخليج 365، قرر مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي الشامل حتى 4 مايو/ أيار المقبل، مع ترك تحديد المدة القصوى للحجر لرئاسة الحكومة.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، قرر المجلس تمديد فترة الحجر الصحي الشامل من 4 أبريل/ نيسان الجاري إلى الأحد المقبل.

وحتى الخميس، بلغ عدد المصابين بالفيروس في تونس 822، والوفيات 37.



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وفي السودان، ناشدت الحكومة الانتقالية سكان الخرطوم، الالتزام بالحظر الكامل للتجوال الذي يبدأ سريانه السبت لمدة 3 أسابيع، لمواجهة كورونا.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية مشتركة بثها التلفزيون الرسمي، الجمعة، لوزير الصحة أكرم علي التوم، ووالي ولاية الخرطوم يوسف آدم الضي، ووزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح.

ودعا وزير الصحة إلى الالتزام بحظر التجوال الشامل في الخرطوم، مستنكرا تظاهرات خرجت الخميس، أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة.

والخميس، تظاهر مئات السودانيين في محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة برحيل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك.

والجمعة، ارتفع عدد الإصابات بكورونا في السودان إلى 33، بينها 6 وفيات، و3 حالات شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.