العراق يعلن مقتل قيادي بـ"داعش" في كمين شمالي بغداد

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365



أعلن الجيش العراقي، مساء الجمعة، مقتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي العاصمة بغداد.



وقالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، في بيان، إن قواتها نصبت كمينًا لـ"المسؤول العسكري لتنظيم داعش الإرهابي" يدعى "أبو حفصة"، في منطقة المثنى شمالي بغداد.



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وأضافت أن قوات الجيش استدلت على موقع القيادي بالتنظيم استنادًا على معلومات "دقيقة"، دون أن تعلن مصدرها.



وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، استهدفت بشكل خاص محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة داخل البلاد باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017، النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي اجتاحها الأخير صيف 2014 وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.