إسرائيل تزعم محاولة أشخاص التسلل من لبنان

القدس- لبنان / سعيد عموري - ريا شرتوني / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن محاولة أشخاص التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود مع الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش، في بيان، إنه عقب تلقيه إنذارات حول محاولة تسلل عبر السياج الحدودي مع لبنان، أطلقت قواته عدة قنابل إنارة في المنطقة.

وأضاف: "قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم تسلل أي شخص إلى داخل إسرائيل".

وأشار إلى أن أضرارا لحقت بالجدار الحدودي في ثلاث نقاط مختلفة، نتيجة محاولة التسلل.

ووصف الجيش المحاولة بـ "الخطيرة جدًا"، محملاً الحكومة اللبنانية المسؤولية.

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ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اللبنانية حول ما زعمه الجيش الإسرائيلي، إلا أن وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أفادت بأن القوات الإسرائيلية ألقت عددا من القنابل المضيئة فوق المناطق الحدودية الجنوبية للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى رصد تحركات لآليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان في منطقة "كروم الشراقي"، دون مزيد من التفاصيل.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني، على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان.

وخلال العام الجاري، تشهد الحدود بين البلدين هدوءًا نسبيًا مقارنة مع الأعوام السابقة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد هذا الانسحاب، لكن هذا الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.





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