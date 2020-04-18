قوات الحكومة الليبية تقصف أهدافا لمليشيات حفتر غرب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت قوات الحكومة الليبية، الجمعة، استهداف مقاتلاتها آليات عسكرية وتمركزا لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر فيسبوك.

وقال قنونو، إن "سلاح الجو الليبي استهدف قبل قليل آليات مسلحة وتمركزا لمليشيات حفتر الإرهابية، في قاعدة الوطية الجوية".

Advertisements

يأتي ذلك، بعد تكثيف مليشيات حفتر، الجمعة، قصفها لأهداف مدنية متفرقة في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 16 آخرين بجروح، بحسب المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب".

وبحسب مراقبين، يأتي تكثيف المليشيات هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس، لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد القوات الحكومية، مؤخرا، أبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.