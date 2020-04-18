العثماني: مشوار المغرب بمواجهة كورونا لا يزال طويلا‎

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365



اعتبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الجمعة، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مواجهة فيروس كورونا، لكن "المشوار لا يزال طويلا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني في اجتماع المجلس الحكومي الجمعة، وفق ما نقله بيان للاجتماع تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقال العثماني إن المملكة قطعت "أشواطا مهمة في مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد".

وأضاف أن "المشوار لا يزال طويلا، حيث تسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، كما يرقد عدد من مواطنينا في غرف العناية المركزة".

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وتابع أن الوضع يستدعي "تظافر جهود الجميع، واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر، لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار".



ولفت إلى أن القرارات التي اتخذتها البلاد بقيادة الملك محمد السادس، كان لها "كبير الأثر على تجنيب بلادنا العواقب الوخيمة لجائحة فيروس كورونا المستجد"، مشددا على أنها مكنت شرائح واسعة من المواطنين المتضررين جراء هذه الظرفية من الاستفادة من دعم مادي.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة في المغرب تقديم 25 ألف 857 شخصا للمحاكمة، على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، بينهم ألف و566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.

وقرر المغرب فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد منذ 20 مارس/آذار الماضي، إلى غاية الاثنين، وسط توقعات بأنه سيتم تمديدها مرة أخرى.‎

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 2564، منها 135 حالة وفاة، و281 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.