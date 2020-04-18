كورونا.. 41 وفاة و2779 إصابة الجمعة في 17 دولة عربية

عواصم / مراسلون / الخليج 365 سجلت 17 دولة عربية، الجمعة، 41 وفاة و2779 إصابة بفيروس كورونا، وفق بيانات رسمية. جاء ذلك وفق إحصاء أعدته "الخليج 365" استنادا إلى أرقام صادرة عن وزارات الصحة في تلك الدول. وجاءت أعلى حصيلة للوفيات في الجزائر بـ 16 حالة، تبعتها مصر بـ9. وفيما يلي حصيلة ضحايا كورونا عربيا الجمعة: الجزائر: 16 وفاة و150 إصابة مصر: 9 وفيات و171 إصابة المغرب: 5 وفيات و281 إصابة السعودية: 4 وفيات و762 إصابة الإمارات: حالتا وفاة و477 إصابة الكويت: حالتا وفاة و134 إصابة سلطنة عمان: وفاة واحدة و50 إصابة Advertisements العراق: وفاة واحدة و48 إصابة السودان: وفاة واحدة وإصابة واحدة

قطر: 560 إصابة

البحرين: 44 إصابة الصومال: 36 إصابة تونس: 42 إصابة فلسطين: 12 إصابة لبنان: 5 إصابات الأردن: 5 إصابات ليبيا: إصابة واحدة وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و235 ألفا، توفي منهم قرابة 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 568 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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