طرابلس.. مقتل 4 مدنيين جراء 132 قذيفة لميلشيا حفتر

وليد عبد الله / الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، مقتل 4 مدنيين وإصابة 16 آخرين، الجمعة، جراء 132 قذيفة أطلقتها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس.

وأوضحت في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب": "حصيلة ضحايا اليوم -حتى الآن- نتيجة استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بالعاصمة طرابلس بأكثر من 132 قذيفة أطلقتها ميليشيا حفتر الارهابية هي وفاة مواطن وجرح 7 آخريين في (منطقة) الكريمية (جنوب) من بينهم حالة خطيرة".

وأضاف: "وفي (منطقة) سوق الجمعة (شرق) قتل مواطنين اثنين وجرح 5 آخرين من بينهم حالتين خطيرتين، فيما قتل طفل وجرح ثلاثة آخرين، بينهم حالة خطيرة في منطقة طريق الشوك (جنوب)".

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وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الخليج 365 أن مليشيا حفتر صعدت من استهدافها بالقذائف الصاروخية، اليوم، عدة مناطق سكنية بطرابلس.

وحسب مراقبين، يأتي تكثيف المليشيا هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس؛ لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد قوات الحكومة الليبية، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف با دوليا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.