الحريري: كتلة المستقبل تدرس طلب رفع الحصانة عن نائب لمقاضاته

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الجمعة، أن كتلة "المستقبل" البرلمانية، تدرس طلب رفع الحصانة عن النائب جميل السيد، تمهيدا لملاحقته قضائياً.

جاء ذلك على خلفية تغريدة نشرها النائب المقرّب من النظام السوري، عبر تويتر، السبت الماضي، ربط فيها بين مصدر ثروته وعلاقتها باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وقال السيد في تغريدته: "إن كان مبلغ الـ27 مليون دولار صحيح، فأخبروا لجنة التحقيق (الدولية) بمقتل رفيق الحريري، أنني قبضتها كثمن لقتله".

وكان رئيس "شركة طيران الشرق الأوسط" اللبنانية (حكومية)، محمد الحوت، قد اتهم النائب السيد، بثروة تفوق 27 مليون دولار، فردّ السيّد خلال سجال بينه وبين الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، أنّ ثروة الـ 27 مليون دولار هي الثمن الذي قبضه لقاء اغتيال الحريري.

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال سعد الحريري، إن "كتلة نواب المستقبل (21 نائبًا) تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيدًا لملاحقته أمام القضاء المختصّ".

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وأضاف أن "تغريدة النائب السيد، قرينة إضافية على أن إفادته أمام المحكمة (في السابق) كانت بهدف تضليل المحكمة وطمس الحقيقة".

واعتبر أنّ "التغريدة تأتي لجهة إقراره (السيد) بصورة مواربة، بأن مبلغ 27 مليون دولار أمريكي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وجميل السيد؛ أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2005، وجرى إيقافه قيد التحقيق في سجن رومية (شرق لبنان) لنحو أربع سنوات مع 3 ضباط آخرين.

واغتيل رفيق الحريري (حكم من 2000 إلى 2004)، في 14 فبراير/ شباط 2005، فيما حمّل الشارع اللبناني النظام السوري مسؤولية اغتياله.

ولا زالت قضية اغتيال الحريري، رهينة محكمة الجنايات الدولية، فيما أشار تقرير أممي إلى إمكانية تورط عناصر رسمية سورية وأفراد من الأمن اللبناني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.