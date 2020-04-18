قطر تنظم أوّل ماراثون افتراضي بالعالم العربي

الدوحة/ الخليج 365



أعلنت قطر، الجمعة، تنظيم أول ماراثون افتراضي في العالم العربي، لتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة من منازلهم خلال فترة الحجر التي يفرضها انتشار فيروس كورونا.

ووفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية تنظيم النسخة الأولى من ماراثون قطر الافتراضي يوم الثلاثاء المقبل.



ويضم الماراثون الافتراضي الذي يعد الأول في المنطقة العربية، 3 فئات، هي الماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومتر، والنصف ماراثون لمسافة 21 كيلومتر، إضافة إلى فئة 5 كيلو مترات.

ووفق المصدر نفسه، يهدف الماراثون الافتراضي إلى "تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة من منازلهم خلال فترة الحجر ، ورفع الوعي بأهمية الرياضة، وتبني أنماط حياة صحية على المستوى العالمي".

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ويتيح الماراثون القطري، المشاركة للجنسين من أنحاء العالم، ويستمر فتح باب التسجيل حتى الاثنين المقبل، عبر تطبيق "Sporthive live".

وحسب المصدر ذاته، يحصل المشاركون على شهادات إلكترونية بمجرد إنهاء السباق، كما سيتم إعلان نتائج ماراثون قطر الافتراضي 2020 عبر التطبيق يوم الأربعاء المقبل.

ولم تعلن قطر آليات وشروط الفوز في الماراثون (الجري لمسافات طويلة)، غير أن ماراثون دولي سابق استعان بتقنية الاتصال بالفيديو عبر التطبيقات الإلكترونية، التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و223 آلاف، توفي منهم أكثر من 152 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 567 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر".

ومؤخرا علقت قطر النشاط الرياضي في البلاد، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.