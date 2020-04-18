طرابلس.. ارتفاع قتلى قصف مليشيا حفتر أهدافا مدنية إلى 3

وليد عبد الله / الخليج 365



ارتفعت حصيلة قتلى مدنيين في قصف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، على أحياء سكنية في العاصمة الليبية طرابلس، إلى 3.

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مقتل فتى وإصابة 3 مدنيين آخرين في طريق "الشوك" جنوبي طرابلس، ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 3 خلال يوم واحد، جراء استهداف حفتر أحياء سكنية.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أمين الهاشمي: "قتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وأصيب ثلاثة آخرون، نتيجة قصف مليشيات حفتر بطريق الشوك".



وأضاف الهاشمي، في تصريح للأناضول، أن حصيلة قتلى اليوم من المدنيين ارتفعت إلى 3، فيما أصيب أكثر من 12 آخرين، تراوح جراحهم بين خطيرة وخفيفة.

ولفت إلى أن المناطق التي استهدفتها مليشيا حفتر، هي سوق الجمعة شرقي طرابلس، ومنطقة الكريمية وطريق الشوك جنوبي العاصمة.



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وفي وقت سابق، أفاد مراسل الخليج 365 بأن قذائف صاروخية أطلقتها مليشيا حفتر، استهدفت عدة مناطق سكنية، منها الهضبة وطريق الشوك وصلاح الدين جنوب طرابلس.



وقبل ساعات، أعلنت حكومة الوفاق أن مليشيات حفتر استهدفت مجددا مناطق مدنية في طرابلس بـ "صواريخ غراد".

ورغم إعلان ميليشيات حفتر، في 21 مارس/ آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر "الوفاق الوطني".

وردا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة، في 26 مارس، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن "عاصفة السلام"، تمكنت القوات الحكومية، الإثنين، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.