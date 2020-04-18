آرسنال يفتح أبواب الرحيل أمام الثلاثي الذهبي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، إلى استعداد آرسنال للاستماع للعروض المقدمة لضم بعض لاعبيه، مع التخطيط لتعزيز صفوف الفريق في 3 مراكز.

ويعتبر كل من بيير إيميريك أوباميانج ومسعود أوزيل وألكسندر لاكازيت، من بين أبرز لاعبي آرسنال المرتبطين بالرحيل إلى أندية أخرى في أقرب فرصة.

ونقلت صحيفة “ذا صن” عن موقع “ذا أثليتيك”، أن مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سيكون منفتحا حول العروض المقدمة للاعبيه بنهاية الموسم الحالي.

وينال أوباميانج على وجه التحديد، اهتمام كل من برشلونة وريال مدريد، فيما لن يمانع آرسنال الاستغناء عن أوزيل بالمجان، لإفساح المكان أمام صفقات جديدة، مقابل منح لاكازيت الضوء الأخضر للانتقال إلى فريق آخر.

في المقابل، يأمل أرتيتا بتعزيز قوة الفريق في 3 مراكز بقلب الدفاع ولاعب وسط الارتكاز والمهاجم.

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وارتبط اسم آرسنال مؤخرا بقلب دفاع لايبزيج دايوت أوباميكانو الذي ألمح إلى رغبته في ترك فريقه بنهاية الموسم، لكن النادي اللندني سيلقى منافسة على ضمه من قبل ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

كما أبدى آرسنال اهتماما بضم مدافع ريمس أكسل ديساسي.

وفي خط الوسط، أشارت تقارير صحفية إلى قيام آرسنال بتقديم عرض لضم لاعب أتلتيكو مدريد توماس بارتي، قيمته 43.5 مليون جنيه إسترليني.

أما في مركز المهاجم، فيبدو آرسنال مهتما بضم مهاجم جينك جوناثان ديفيد، الذي اعترف برغبته في الانتقال إلى أحد أندية البريميرليج.