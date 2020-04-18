شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: تسجيل إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة لأحد المصابين، وبذلك يكون السودان سجل 33 إصابة بفيروس كورونا، بينها 7 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، وسيُفرض اعتبارا من غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة ثلاثة أسابيع.

وأشار وزير الصحة السودانى - فى تصريح مساء الجمعة، إلى ارتفاع حالات الاشتباه إلى 300 بجميع مراكز العزل بالسودان.

فى غضون ذلك، أكد المجلس القومى للأدوية والسموم بالسودان، انسياب الأدوية عبر الاستيراد والتصنيع والتوزيع إلى الصيدليات بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بذلك.