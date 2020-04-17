دبي تمدد حظر التجول الشامل أسبوعا بسبب كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الجمعة إن الإمارة، مركز الأعمال في دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس آذار بسبب حملة التعقيم لكن دبي في الرابع من أبريل نيسان وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

وسجلت الإمارات اليوم الجمعة 477 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 6302 فضلا عن 37 حالة وفاة. ولا تقدم السلطات تفاصيل عن الحالات في كل من الإمارات السبع.

وقالت الحكومة الاتحادية على تويتر اليوم الجمعة "الهلال الأحمر الإماراتي يعلن كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد من جميع الجنسيات في الدولة".

ولدى الإمارات ثاني أعلى عدد إصابات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بعد السعودية. وسجلت دول المجلس إجمالي إصابات يتجاوز 22500 إضافة إلى ما يزيد على 140 حالة وفاة.

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وقالت وسائل الإعلام إن السعودية قامت بتثبيت كاميرات حرارية كاشفة لدرجات حرارة الأشخاص أثناء دخول المسجد النبوي في المدينة.

واتخذت دول الخليج إجراءات قوية لاحتواء الوباء لكنها شهدت تفشيا بين عمال مهاجرين من أصحاب الدخل المنخفض يعيشون في أماكن مكتظة. وقدمت بعض الدول فحوصات مجانية للعمال الأجانب الذين يشكلون الجزء الأكبر من القوى العاملة، واتخذت خطوات لإعادة تسكين الآلاف في مدارس أو مراكز مخصصة لهذا الغرض.

وأعلنت قطر، التي أغلقت جزءا من منطقة صناعية يعيش ويعمل فيها كثير من العمال المهاجرين، اليوم الجمعة 560 حالة إصابة جديدة، معظمها بين عمال أجانب في الحجر الصحي بسبب مخالطة حالات إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.