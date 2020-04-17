شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: 250 عائلة تسلمت مساعدات خاصة بالمتضررين من تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني، أن 250 عائلة فى 75 مدينة وبلدة لبنانية، تسلمت المساعدات الاجتماعية التى أقرتها الحكومة للفئات والشرائح المجتمعية التى تضررت جراء حالة التعبئة العامة الصحية وتدابير الحد من التنقل والحركة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر الجيش اللبنانى – فى بيان مساء اليوم الجمعة – أنه سيواصل غدا عملية توزيع المساعدات الاجتماعية على المستحقين لها، مشيرا إلى أن وحدات القوات المسلحة المنتشرة على كافة الأراضى اللبنانية، استكملت لليوم الثانى على التوالى توزيع المساعدات.

وأوضح الجيش أن عملية توزيع المساعدات لا تزال فى مرحلتها الأولى الخاصة بمصابى الألغام وعائلات المتوفين نتيجة الإصابة بها.

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وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب رئيس الوزراء، أقرت مؤخرا برنامج تكافل اجتماعى لتقديم مساعدات نقدية بقيمة 400 ألف ليرة (حوالى 266 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) للأسر والأشخاص الأكثر احتياجا والذين تعطلت أعمالهم وأشغالهم وفقدوا وسيلة الرزق جراء الإجراءات والتدابير الخاصة بحالة التعبئة العامة الصحية.

وأشارت الحكومة إلى أن الأسر التى ستستفيد من المساعدات الاجتماعية، تبلغ قرابة 200 ألف عائلة فى عموم لبنان بما يجعل مجمل المستفيدين منها نحو المليون شخص، وتشمل السائقين العموميين وأهالى طلاب المدارس الرسمية (الحكومية) ومصابى الألغام والأسر الأكثر فقرا، مع تكليف الجيش بتولى مهمة التوزيع.

يذكر أن حالة التعبئة العامة التى أُعلنت فى لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول فى الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.