كورونا.. 5 وفيات بالمغرب وواحدة بالعراق

المغرب ـ العراق / تاج الدين العبدلاوي - إبراهيم صالح / الخليج 365

ارتفعت وفيات كورونا في المغرب والعراق، الجمعة، بعد تسجيل 5 وفيات في الأول وحالة واحدة في الثاني.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع وفيات كورونا إلى 135، عقب تسجيل 5 حالات.

وقال محمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بالوزارة، في بيان، إن تم تسجيل 281 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 2564، بينها 135 وفاة و281 متعافيا.



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فيما سجلت وزارة الصحة العراقية وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 81.



وأفاد بيان لوزارة الصحة بتسجيل 48 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 1482، بينها 81 وفاة و906 حالات تعاف.



وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و219 ألفا، توفي منهم قرابة 152 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 566 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.

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