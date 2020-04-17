كورونا.. 9 وفيات و2027 إصابة بدول الخليج

عواصم عربية / الخليج 365



سجلت دول الخليج الست، الجمعة، 9 وفيات و2027 إصابة بفيروس كورونا، وفق إحصائية أعدتها "الخليج 365" استنادا لأرقام رسمية.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و762 إصابة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7142 منها 78 وفاة و1049 حالة تعاف.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و477 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6302 منها 37 وفاة و1188 حالة تعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و134 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1658 منها 5 وفيات و258 حالة تعاف.

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وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و50 إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 1069 منها 6 وفيات و176 حالة تعاف.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل بـ560 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 4663 منها 7 وفيات و464 حالة تعاف.

وفي البحرين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 إصابة ليصل الإجمالي إلى 1744 منها 7 وفيات و726 حالة شفاء.

وحتى ظهر الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و206 آلاف، توفي منهم أكثر من 148 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 558 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.



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