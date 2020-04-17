الجزائر تعتزم تشغيل سجناء في صناعة 200 ألف قناع طبي

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة السجون في الجزائر، الجمعة، اعتزامها تشغيل سجناء في صناعة 200 ألف قناع طبي للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مدير السجون فيصل بودربالة، قوله إنه "سيتم فتح ورش خياطة لتشغيل السجناء في 30 مؤسسة عقابية بأنحاء البلاد، لتصنيع 200 ألف قناع طبي".

وأضاف بودربالة، أن "المبادرة جاءت لتلبية الطلب على الأقنعة الطبية في السجون والمحاكم".

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وأشار أنه سيتم توسيع المبادرة في مرحلة ثانية، لتشمل توزيع أقنعة طبية وملابس واقية على موظفي قطاع الصحة، إضافة إلى إنجاز ممرات تعقيم داخل بعض السجون.

ووفق بودربالة، فإنه لم تسجل أي إصابات بالفيروس داخل السجون الجزائرية.

ولفت إلى أن إدارة السجون اتخذت سلسلة تدابير وقائية لمنع تفشي الفيروس، منها منع الزيارات العائلية وتواصل السجناء مع المحامين، إضافة لوضع الجدد منهم في عزل صحي مدة 14 يوما.

وحتى الجمعة، سجلت البلاد 2418 إصابة بكورونا، منها 364 وفاة، فيما تعافى 864 مريضا، بحسب بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.