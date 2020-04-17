لبنان.. احتجاجات في طرابلس والبقاع على تردي الأوضاع‎

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

نفذ عشرات اللبنانيين، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجيّة في مدينة طرابلس، تنديدًا بالأوضاع الماليّة المتردية في البلاد.

وبحسب مراسلة الخليج 365، طالب المحتجون المحتشدين في "ساحة النور" بالمدينة (شمال) بضرورة وضع حدّ للفساد المستشري في البلاد، وضبط الغلاء في الأسعار التي تشهد ارتفاعًا كبيرا الأمر الذي انعكس على قدرة المواطن الشرائية.

وشدّد المحتجون على أن "الاعتصامات ستبقى قائمة"، مؤكّدين أن "الثورة لم تنتهِ".

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كما دعا المحتجون وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك إلى "التدخل السريع للحد من التلاعب بأسعار المواد الإستهلاكية والغذائية ".

وبالتزامن مع ذلك، قطع عشرات المحتجين إحدى طرقات منطقة تعلبيا (بمحافظة بقاع لبنان/ شرق)، احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية، وفق مراسلة الخليج 365.

وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 3 آلاف مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة، وفق مصرفيين.

ويزيد من صعوبة الوضع، أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر، طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.

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