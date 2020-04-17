كورونا.. الهلال الأحمر التركي يسلم الصومال مساعدات طبية

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365

سلمت منظمة الهلال الأحمر التركي، الجمعة، الحكومة الصومالية مساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصطفى شاهين، رئيس المنظمة التركية في الصومال، في تصريح للأناضول، إن "شحنة المساعدات الطبية تأتي في إطار جهود أنقرة لدعم مقديشو في مواجهة كورونا".

وأوضح شاهين، أن المساعدات الطبية تزن نحو 10 أطنان، وتشمل آلاف المستلزمات الطبية الوقائية، أبرزها أقنعة وقفازات مُعقمة ونظارات وملابس واقية.

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وكان في استقبال الشحنة في مطار مقديشو الدولي، محمد سعيد، نائب وزيرة الصحة الصومالية، ومسؤولين في سفارة أنقرة لدى مقديشو، إضافة لرئيس الهلال الأحمر في البلاد، بحسب مراسل الخليج 365.

وتنشط منظمة الهلال الأحمر التركي في مجال الإغاثة لمتضرري الكوارث، واللاجئين، وإنشاء مساكن، والمساعدات الطبية، والخدمات الاجتماعية والطبية الإسعافية والتعليم، والشباب.

وحتى الجمعة، بلغ إجمالي إصابات كورونا في الصومال 80 بينها 5 وفيات، وفق بيانات وزارة الصحة.

وخلال الأيام الماضية، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى عدد كبير من الدول، أبرزها بريطانيا، إيطاليا، إسبانيا، صربيا، الجبل الأسود، شمال مقدونيا والبوسنة والهرسك ورومانيا، فضلا عن الصومال.

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