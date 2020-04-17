كورونا.. شركات نفط أجنبية بالعراق تسرح عمالا محليين

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلن مسؤول محلي عراقي، الجمعة، إقدام شركات نفط أجنبية على تسريح عمال محليين، "مستغلة" حظر التجوال المفروض في البلاد ضمن تدابير احتواء جائحة كورونا.
وقال النائب الأول لمحافظ البصرة (جنوب) محمد التميمي، في بيان، إن "شركتي أيجز البريطانية، والألب الدنماركية، العاملتين ضمن موقع البرجسية النفطي غربي البصرة، وشركات نفطية أجنبية أخرى، ارتكبت مخالفات تتعلق بالتسريح التعسفي للعمالة العراقية مستغلة حظر التجوال".
وأضاف التميمي، أن "الشركات النفطية لا تزال عقودها سارية المفعول ومستمرة بالعمل، لكنها استغلت فترة حظر التجوال في المحافظة، وأنهت عمل موظفيها العاملين بالحقول النفطية".
وأشار أنه تم تشكيل لجنة من قبل ديوان المحافظة، وعضوية الأجهزة الأمنية من ذوي الاختصاص، لزيارة الشركات النفطية اعتبارا من السبت، وتدقيق المخالفات التي ارتكبتها، وإلزامها بقانون العمل العراقي.
وألزمت السلطات قبل نحو عامين، شركات النفط الأجنبية بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من العراقيين في الحقول النفطية.
وحتى الجمعة، سجلت البلاد 1482 إصابة بالفيروس، منها 81 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.
والأربعاء، قررت الحكومة تمديد حظر التجوال في البلاد حتى مطلع شهر رمضان، المفروض منذ 17 مارس/ آذار الماضي، لاحتواء كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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