العراق.. لجنة برلمانية تطالب الكاظمي بمنح النساء ثلث الحكومة

بغداد / علي جواد / الخليج 365

طالبت لجنة المرأة في البرلمان العراقي، الجمعة، رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بتخصيص ثلث مقاعد تشكيلته الوزارية للنساء.

وقالت اللجنة، في كتاب رسمي موجه إلى الكاظمي، اطلعت عليه "الخليج 365"، إنه "لا يخفى عليكم دور المرأة الكبير والأساسي في بناء المجتمع بمختلف الوظائف التي تستند عليها الدولة".

وأضافت: "لذا من الضروري إعادة وزارة المرأة إلى الكابينة الوزارية لما لها من واجبات ومهمات كبيرة في دعم قضايا المرأة وما يتعلق بتمثيل العراق في المحافل الدولية وإشراك المرأة في عملية البناء والإعمار والتنمية وصنع القرار".

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وأكدت اللجنة في كتابها على ضرورة "إشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد الوزارية في الكابينة الوزارية، ومن النساء من ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور وتكافؤ الفرص ومبادئ الديمقراطية أسوة بأخيها الرجل".

وكلف الرئيس برهم صالح، الكاظمي، في 12 من الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي، اعتذاره عن المهمة لأسباب "داخلية وخارجية" لم يفصح عنها.

وسبق لخمس كتل شيعية أن أعلنت دعمها للكاظمي وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" (48 مقعدا من أصل 329 مقعدا) بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" (26 مقعدا) بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم (19مقعدا).

يشار إلى أن الكاظمي هو ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع مارس/آذار الماضي؛ لفشله في إقناع المكون السني والكردي وبعض القوى الشيعية بدعم تشكيلته الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.