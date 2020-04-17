مدني تبوك يسيطر على اشتعال نار في ناقلة وقود محملة بالديزل

أوصح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري بأن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك تلقى بلاغا بعد ظهر اليوم الجمعة عن حادث حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.

وأضاف الشمري بأنه تم على الفور تحريك الفرق وعند الوصول، وجد الحالة عبارة عن اشتعال النار في إطارات ناقلة وقود محملة بالديزل، وتم مباشرة الحالة، والسيطرة عليها قبل انتقالها للحمولة، والتنسيق مع المؤسسه الناقلة لتفريغ الحمولة في ناقلة أخرى، وتم تسليم الحادث للجهة المختصة . انشر الخبر :

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