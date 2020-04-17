وزيرا الخارجية الإماراتي والأميركي يبحثان قضايا مشتركة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي مايك بومبيو عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وليبيا والسودان.

كما تناول الاتصال الهاتفي أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 "في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في هذا الشأن والعمل المشترك من أجل مواجهة تداعياته واحتوائه"، بحسب بيان رسمي.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والجهود المكثفة التي تبذلها على مختلف الأصعدة من أجل احتوائه وحماية الشعب الأميركي الصديق".

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وأكد أهمية التعاون المشترك القائم بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن "هذا التحدي يتطلب من جميع دول العالم العمل معاً يدا بيد وتعزيز الاستجابة الدولية لآثاره وتداعياته سواء صحياً أو اقتصادياً".

كما أكد على "العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة". وبلغت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة أكثر من 33 ألفًا، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

من جهتها، سجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 5800 إصابة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة وفاة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.