تمديد برنامج التعقيم في دبي

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قرّرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يومياً ولمدة أسبوع بعدما كان من المفترض أن ينتهي هذا الاسبوع.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب ان القرار جاء" في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري".

ويشمل البرنامج حملات تعقيم للمواصلات العامة ولمناطق مكتظة بالسكان.

كما ترافق مع إجراءات تحد من التنقل وتسمح فقط بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المنتجات الغذائية أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 5800 إصابة بفيروس كورونا المستجد و35 حالة وفاة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.