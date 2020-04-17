قرية مصرية تتعرض لـ"هجوم" من الخفافيش.. وذعر بين الأهالي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty القرية المصرية تعرضت لهجوم كبير من الخفافيش

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية شمالي البلاد تعرضت لهجوم كبير وفي توقيت واحد من أعداد كبيرة من الخفافيش التي سكنت منزلا غير مأهولا.

وظهرت الخفافيش بكثافة داخل أحد المساكن غير المأهولة بالقرية، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

بالصور: هكذا أصبحت القاهرة بعد قرار الغلق

من Microsoft

Advertisements

أخبار ذات صلة

وقام الأهالي بإبلاغ السلطات المختصة، بعد أن دأبت الخفافيش في الخروج من المنزل غير المأهول ومهاجمة الأهالي والمنازل المجاورة للمنزل التي تقطنه.

وجرى إشعال دخان داخل المنزل ووضع "شطة حمراء" لمكافحة الخفافيش، وبالفعل بدأت هذه الخفافيش في الانتشار، وتم القضاء على 100 خفاش منها، إلا أن هناك أعداد كبيرة لم يتم القضاء عليها لصعوبة السيطرة على المكان.