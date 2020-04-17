شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ135 بعد تسجيل 6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المغرب أعلن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 135 بعد تسجيل 6 وفيات جديدة، وشفاء 32 حالة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 2528 حالة. Advertisements

وبحسب وكالة "أ ش أ"، أوضحت وازارة الصحة - في بيان اليوم - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.. لافتة إلى أن عدد الوفيات وصل الى 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273، بزيادة 24 حالة جديدة.