شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: شمال شرق سوريا يؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة التى يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا، أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك فى بيان اليوم الجمعة، استند إلى منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وقالت الإدارة، فى البيان، إن رجلا يبلغ من العمر 53 عاما، توفى فى مستشفى بالقامشلى يوم الثانى من ابريل، وأرسلت عينة منه إلى دمشق لفحصها، تبين لاحقا أنه كان مصابا بالفيروس.