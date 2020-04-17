شكرا لقرائتكم خبر عن بيان: شمال شرق سوريا يؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإدارة التى يقودها الأكراد بشمال شرق سوريا، أنها سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك فى بيان اليوم الجمعة، استند إلى منظمة الصحة العالمية.
وقالت الإدارة، فى البيان، إن رجلا يبلغ من العمر 53 عاما، توفى فى مستشفى بالقامشلى يوم الثانى من ابريل، وأرسلت عينة منه إلى دمشق لفحصها، تبين لاحقا أنه كان مصابا بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان: شمال شرق سوريا يؤكد أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.