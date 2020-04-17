شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المرأة بالبرلمان العراقى تطالب الكاظمى بمنح ثلث حكومته الوزارية للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة فى مجلس النواب العراقي، رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، بتخصيص ثلث مقاعد الكابينة الوزارية للنساء.

وقالت اللجنة فى بيان لها، الجمعة، إنه لا يخفى على أحد دور المرأة الكبير والأساسى فى بناء المجتمع بمختلف الوظائف التى تستند عليها الدولة، لذا من الضرورى إعادة وزارة المرأة إلى الكابينة الوزارية بالحكومة العراقية لما لها من واجبات ومهمات كبيرة فى دعم قضايا المرأة وما يتعلق بتمثيل العراق فى المحافل الدولية وإشراك المرأة فى عملية البناء والإعمار والتنمية وصنع القرار.

وشددت اللجنة على ضرورة إشراك النساء العراقيات بما لا يقل عن ثلث المقاعد الوزارية فى الكابينة الوزارية، ومن النساء من ذوات الكفاءة والخبرة وفقا لمبادئ الدستور وتكافؤ الفرص ومبادئ الديمقراطية أسوة بأخيها الرجل.

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كان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى قد أكد فى أول خطاب له إلى الشعب العراقى، فى ذات اليوم الذى كلف فيه الرئيس العراقى برهم صالح، للكاظمى لتشكيل الحكومة، حيث أوضح الكاظمى فى خطابه أن حكومته ستكون خادمة للشعب بالأفعال لا بالأقوال، موجها الشكر لكل من منحه الثقة فى هذه المرحلة الحساسة فى تاريخ العراق.

وقال رئيس وزراء العراق المكلف خلال خطابه: السيادة خط أحمر ولا يمكن التنازل عن كرامة العراق، وشعبنا لم يحقق طموحاته وأحلامه بعد، والمرحلة تحتاج مصارحة بين جميع العراقيين، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية الجديدة، ستكون خط الدفاع الأول فى وجه فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس وزراء العراق المكلف: "سنبذل كل الجهود فى مواجهة كورونا وندعم المتضررين من الحظر والكوادر الصحية، ودماء العراقيين التى بذلت فى مقاتلة تنظيم داعش الإرهابى وساحات التظاهر "غالية".