شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن العراق يسجل 48 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا. وأعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، مُغادرة 88 شخصاً ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفيروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به .

وبحسب وكالة "أ ش أ"، ذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم - في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد المُغادرين من المُلامسين أصبح 498 شخصاً، موضحا أن حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً.

وأضاف أن المحجُورين الذين غادروا الحجر الصحي الاحترازي في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع الحسينية، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي إلى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية مُشتركة مع إدارة المدينة.