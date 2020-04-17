شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 364، والإصابات إلى 2418.

وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، إن السلطات الصحية سجلت ارتفاعا في عدد حالات الشفاء بـ 63 حالة، ليصبح عدد المتعافين 846 شخصا.

وكانت السلطات الصحية الجزائرية أفادت، أمس الخميس، بتسجيل 12 وفاة و108 إصابات جديدة بالفيروس.

كان وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد قد أكد الجمعة، أن وباء كورونا بالجزائر يعرف استقرارا وتحكما فى الوضع، بفضل جهود الجميع والإجراءات المتخذة، وفى حديثه عن وصول ثالث طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا إلى الجزائر قادمة من الصين، أوضح الوزير أن الشحنة تتضمن معدات ومستلزمات وعتاد طبى خاص بالوقاية من فيروس كورونا، والتى وعد بها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، بهدف حماية صحة المواطنين.

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و وفقا لما نشر على موقع قناة "النهار" الجزائرية، أشار وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد، الى ان هذه الشحنة ستوجه إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات، وكافة المؤسسات الصحية المنتشرة بكافة التراب الوطني.

وأكد بن بوزيد، أن مخزون الجزائر من وسائل الحماية من هذا الوباء “مضمون”، مشيرا أن الدولة حريصة على صحة مواطنيها وجندت لهذا الغرض كافة إمكانياتها البشرية والمادية للقضاء على هذا الوباء.

كما أشاد وزير الصحة بهذه المناسبة، بالدور الذى يقوم به الجيش الوطنى الشعبى ضمن المجهود الوطنى لمحاربة هذا الوباء.

وأشار بن بوزيد، ان هناك عدة رحلات اخرى لنقل مثل هذه المستلزمات قريبا.