وزير النفط العراقي: نسعى لإضافة مليار قدم مكعب من الغاز للإنتاج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، سعى الوزارة لإضافة نحو مليار قدم مكعب قياسى من الغاز المصاحب إلى الإنتاج المحلي.
وقال الغضبان - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة - إن الوزارة ملتزمة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية بهدف تغطية الحاجة المحلية، ومنها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيقاف استيراد الطاقة من الخارج، لافتاً إلى أن الوزارة وقعت العام الماضى عقدين كبيرين لاستثمار الغاز بطاقة 750 مليون قدم مكعب قياسى فى حقلى "الحلفاية" بمحافظة ميسان و"رطاوي" فى محافظة البصرة.
وأوضح أن الوزارة وقعت عقداً آخر قبل تشكيل الحكومة الحالية لاستثمار الغاز فى حقلى "الغراف" و"الناصرية" بمحافظة ذى قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي.. مضيفا "أن هذه العقود تمثل خطوة مهمة لإضافة معدلات إنتاجية جديدة لقطاع الغاز فى العراق تهدف إلى إنتاج قرابة المليار قدم مكعب قياسى باليوم من الغاز تزود بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات الغاز".
وأكد وزير النفط جدية الحكومة ووزارة النفط العراقية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والاستغناء عن استيراده، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير حقلى "عكاز" و"المنصورية" لإنتاج الغاز الحر، وهذا ما سيضيف قدرات إنتاجية إضافية من الغاز.
يذكر أن العراق قد وصل إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز السائل "غاز الطبخ "والمكثفات.
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