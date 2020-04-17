شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تمدد حظر التجول الشامل أسبوعا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المكتب الإعلامى لحكومة دبى، على تويتر، اليوم الجمعة، إن الإمارة، مركز الأعمال فى دولة الإمارات، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا فى إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشى فيروس كورونا المستجد.

وفرضت الإمارات حظر تجول ليليا على مستوى البلاد منذ 26 مارس بسبب حملة التعقيم لكن دبى فى الرابع من أبريل نيسان وسعت نطاقه داخل الإمارة ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

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وسجلت الإمارات أمس الخميس 460 حالة إصابة جديدة وحالتى وفاة بالفيروس ليرتفع العدد للإصابات إلى 5825 فضلا عن 35 حالة وفاة. ولا تقدم تفاصيل عن الحالات فى كل من الإمارات السبع.

ولدى الإمارات ثانى أعلى عدد إصابات بين دول مجلس التعاون الخليجى الست بعد السعودية. وسجلت دول المجلس إجمالى إصابات يتجاوز 22 ألفا إضافة إلى ما يزيد على 140 حالة وفاة.