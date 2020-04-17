إخلاء مستشفى في طرابلس إثر قصفه من مليشيا حفتر

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت وزارة الصحة الليبية، الجمعة، إخلاء مستشفى خاص جنوبي طرابلس من المرضى؛ إثر استهدافه بقذائف صاروخية أطلقتها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع للوزارة، أسامة علي، للأناضول، إنه "تم إخلاء مصحة الرويال في منطقة طريق الشوك من المرضى بعد سقوط قذائف عليها وفي محيطها أطلقتها مليشيا حفتر".

ولم يسفر قصف المستشفى عن خسائر في الأرواح، حسب "علي".

لكن المتحدث أشار إلى إصابة 8 مدنيين في منطقتي "طريق الشوك" و"الهضبة البدري"، جنوبي طرابلس؛ نتيجة استهدافهما بقذائف المليشيا.

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وفي وقت سابق الجمعة، قتل مدنيان وأصيب آخرون، في قصف لمليشيا حفتر على منطقتي "سوق الجمعة"، شرقي طرابلس، و"الكريمية" جنوبي طرابلس، حسب وزارة الصحة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن مليشيا حفتر صعدت من استهدافها بالقذائف الصاروخية، اليوم، عدة مناطق سكنية بطرابلس.

وحسب مراقبين، يأتي تكثيف المليشيا هجماتها على الأهداف المدنية في طرابلس؛ لتعويض الخسائر الكبيرة التي منيت بها على يد قوات الحكومة الليبية، مؤخرا، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

ورغم إعلان مليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف با دوليا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيا حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.