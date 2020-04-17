الجزائر.. 16 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 364

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، تسجيل 16 وفاة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 364.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه "تم تسجيل 16 وفاة و150 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 2418 إصابة من ضمنها 364 وفاة".

وأوضح فورار، أن عدد المتعافين من الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بلغ 63، ليصل الإجمالي إلى 864.

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والمتوفون والمتعالفون محسوبون من إجمالي الإصابات.

والجزائر هي الأعلى عربيا من حيث معدل الوفيات بكورونا.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و219 ألفا، توفي منهم قرابة 150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 560 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.