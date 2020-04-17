فلسطين.. مطالبات بتدخل دولي للإفراج عن الأسير "الشوبكي"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، الجهات الحقوقية والإنسانية الدولية، للتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسير فؤاد الشوبكي.

جاء ذلك في بيان للزعنون، صدر عن مكتبه بالعاصمة الأردنية عمان، الجمعة، وتلقت الخليج 365 نسخة منه.

وبين الزعنون أن الشوبكي "يعاني من عدة أمراض ويشتبه بإصابته بمرض السرطان، ووضعه الصحي في تدهور متسارع، وقد نقل خلال الفترة الاخيرة مرات عديدة الى عدة مستشفيات بسبب سوء حالته الصحية".

وأكد الزعنون أن "المادة 109 من اتفاقية جنيف الثالثة، أوجبت على الدولة الآسرة أن تفرج عن الأسرى المرضى بأمراض خطيرة والمصابين بجروح خطرة".

واستدرك "وهو ما ينطبق على الأسير الشوبكي، إلى جانب 300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وفقا لإحصائيات رسمية".

ولفت بأن الشوبكي "في أمس الحاجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والعلاج المناسب وإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم، نظرا لانتشار وباء كورونا".

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ورفضت المحكمة الإسرائيلية، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، طلب إعادة النظر في إطلاق سراح الشوبكي الذي تقدّمت به الهيئة؛ مدّعية "خطورة قضيته وعدم إبدائه النّدم"، علماً أنها رفضت الإفراج عنه في محكمة "ثلثي المدّة" عام 2017.

وفؤاد الشوبكي من قطاع غزة، وهو أكبر المعتقلين سنّاً، ويعاني من مرض السرطان وعدّة أمراض في القلب والمعدة والعيون، ويلقب بـ"شيخ الأسرى".

واعتقل الشوبكي عام 2006، وحكم عليه بعشرين عاما، وفي سبتمبر/أيلول 2015، خصم 3 سنوات من حكمه لتصبح 17 عاما، بعد تقديم أكثر من طلب استئناف نتيجة وضعه الصحي الصعب.

وفي مايو/أيار 2018، عقدت جلسة للنظر في الحكم الصادر بحقه، وتم تأجيلها لوقت غير محدد.

وتتهم إسرائيل، الشوبكي، بالمسؤولية عن محاولة تهريب سفينة تحمل على متنها أسلحة رشاشة، وصواريخ، ومواد شديدة الانفجار، والتي عرفت بسفينة " كارين أيه".

واستطاعت قوات خاصة إسرائيلية في 2002 السيطرة على السفينة في البحر الأحمر، وقالت في حينه إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يقف خلفها.

وزعمت إسرائيل، آنذاك، أن السفينة كانت تعتزم إلقاء شحنة الأسلحة قبالة سواحل قطاع غزة لتتسلمها فيما بعد قوات البحرية التابعة للسلطة الفلسطينية.

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