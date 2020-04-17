اليمن.. مقتل امرأة وطفلين بقصف حوثي في محافظة البيضاء

عزيز الأحمدي/ الخليج 365



قُتلت 3 أشخاص، امرأة وطفلان، الجمعة، في قصف مدفعي "حوثي" استهدف حيا سكنيا في محافظة البيضاء اليمنية، وفق شهود عيان.

وذكر الشهود للأناضول، أن قصفا مدفعيا مصدره قوات الحوثي، استهدف حيا سكنيا، بمدينة "العقلة" التابعة لمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأسفر القصف عن مقتل امرأة وطفلتها، إضافة إلى طفلة أخرى، فيما أصيب عدد من المدنيين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، دون تحديد عددهم أو توضيح مدى خطورة إصاباتهم.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من جانب الحوثيين بشأن ما أورده شهود العيان.

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وتتقاسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيون السيطرة على محافظة البيضاء التي تشهد عدد من مناطقها مواجهات ازدادت ضراوتها بالأسابيع الماضية، إثر هجمات شنتها القوات الحكومية في محاولة لاستعادة مواقع من الحوثيين.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية وقف إطلاق نار من جانب واحد لمدة أسبوعين، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا، في خطوة حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

غير أن طرفي القتال يستمران في تبادل اتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

ومنذ مارس /آذار 2015، يدعم تحالف عربي بقيادة السعودية القوات الحكومية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة إيرانيا والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

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