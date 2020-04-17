حماس: نعمل على مسارات عدة لتحرير معتقلي فلسطين بإسرائيل

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة "حماس"، الجمعة، إنها تعمل على "مسارات مختلفة" لتحرير المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



جاء ذلك في بيان لرئيس الحركة خارج فلسطين ماهر صلاح، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يوافق 17 أبريل/ نيسان من كل عام.



وقال صلاح إن "حماس ملتزمة بحمل قضية الأسرى للعالم، ونعمل على المسارات المختلفة السياسية والإعلامية والقانونية والحقوقية وغيرها للدفاع عنهم، والمطالبة بحقوقهم، والعمل على الإفراج عنهم".



وأضاف: "في ظل وباء كورونا الذي يزيد الخطر على حياة الأسرى، فإن هذا يستدعي المزيد من الضغط الدولي على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وحمايتهم من الوباء الخطير".

وحتى الجمعة، سجلت إسرائيل 12 ألفا و855 إصابة بكورونا، منها 150 وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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وشدد صلاح على أن قضية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات "حماس".



وتسعى "حماس" إلى إبرام صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الإسرائيلية، تفرج بموجبها عن جنود إسرائيليين محتجزين لديها، مقابل إطلاق تل أبيب سراح معتقلين فلسطينيين بسجونها.



وفي أبريل 2016، أعلنت "كتائب القسام"، الذراع المسلح لـ"حماس"، وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.



وفي 7 أبريل الجاري، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إجراء "حوار فوري عبر وسطاء، حول الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة".



وجاءت دعوة نتنياهو بعد 4 أيام على إعلان رئيس "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، خلال لقاء متلفز، استعداد حركته تقديم "مقابل جزئي" لإسرائيل لتفرج عن معتقلين فلسطينيين.



وبحسب بيانات فلسطينية، اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ عام 1967 (تاريخ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة)، فيما بلغ عدد القابعين داخل السجون في 2020، حوالي 5 آلاف معتقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.