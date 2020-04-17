وزيرا خارجية السعودية وتونس يتباحثان هاتفيا حول كورونا

إسطنبول / الخليج 365

بحثت السعودية وتونس، الجمعة، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعيات تفشي فيروس "كورونا".



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره التونسي نور الدين الريّ، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتطرق الاتصال إلى بحث "المستجدات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جائحة كورونا، وتداعياته على مختلف المستويات، وجهود البلدين في التصدي له".

كما استعرض الوزيران سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب المصدر ذاته.

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وتأتي مباحثات السعودية وتونس، في إطار اتصالات مكثفة أجراها مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد، مع عدد من زعماء المنطقة أبرزهم أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج.

وتناولت هذه الاتصالات سبل التعاون في التصدي لكورونا بجانب تطورات المنطقة.

والجمعة، سجلت السعودية 4 وفيات و762 إصابة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و142 إصابة منها 78 وفاة.

بينما سجلت تونس، الخميس، حالتي وفاة و42 إصابة لتصل محصلة الإصابات إلى 822 منها 37 وفاة.

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