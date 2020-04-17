مفتي السعودية: صلاتا التراويح والعيد ستقامان في البيوت

إسطنبول/ الخليج 365

أعلن مفتي عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ، الجمعة، أن صلاتي التراويح والعيد، ستقامان في البيوت هذا العام، إذا استمر إغلاق المساجد بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (رسمية) عن "آل الشيخ" قوله إنه "بالنسبة لصلاة التراويح فإن الناس يصلونها في بيوتهم في شهر رمضان لهذا العام، لتعذر إقامتها في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا".

وأضاف المفتي أن "هذا الأمر ينطبق أيضا على صلاة العيد، إذا استمر الوضع القائم ولم تمكن إقامتها في المصليات والمساجد المخصصة لها".

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وفي وقت سابق الجمعة، تحدث وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد بالمملكة محمد العقيل، عن احتمال تعليق صلاة التراويح في مساجد المملكة خلال شهر رمضان، في حال استمرت أزمة فيروس كورونا، ما لم تصدر تعليمات من السلطات المعنية بخلاف ذلك.



وفي 18 مارس/آذار الماضي، قررت هيئة كبار العلماء السعودية (دينية حكومية عليا) تعليق إقامة صلوات الجماعة والجمعة في مساجد المملكة، ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا.



وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 3 وفيات بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما سجلت 364 إصابة جديدة، لتصل المحصلة إلى 3651، بينها 685 متعافيًا.



وقررت عدة دول إسلامية إغلاق المساجد ودور العبادة كافة وتعليق الصلاة بشكل موقت في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، أبرزها منها السعودية، ومصر، والأردن، والكويت والإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.