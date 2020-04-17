إرتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بالمملكة

بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في المملكة 1049 حالة منذ بداية ظهور الفيروس وحتى نهاية يوم أمس الخميس.

وقال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن المملكة سجلت يوم أمس الخميس 59 حالة تعافٍ جديدة

الجدير بالذكر بأن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا , وهو ما انعكس بالإيجاب على عدد حالات الشفاء منه مقارنة بدول آخرى لا تقدم الرعاية الطبية اللازمة بالشكل المطلوب.